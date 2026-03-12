◆オープン戦ソフトバンク０―１巨人（１２日・みずほペイペイドーム）巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が、対外試合２度目の先発。５回６６球を投げ、３安打無失点と好投した。「回を重ねるごとにツーシームも指にかかっていった。うまく打者を振らせることができて、収穫もできました」と宝刀・ツーシームを駆使して４奪三振。昨年日本一のソフトバンク打線を翻弄（ほんろう）し、開幕ローテ入りに向けアピ