◇大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）西前頭４枚目・隆の勝（湊川）が初日からの連勝を５に伸ばした。西同６枚目・阿武剋（阿武松）を強烈な右のど輪で起こして突き落とした。左足首を痛めて途中休場から再出場した相手に「やりづらい部分はあった」と明かしたが、危なげない内容。「右が伸びたのが良かった。ちゃんと押せているし、足も出ている。調子がいいと思う」と好調を実感していた。無傷５連勝は２