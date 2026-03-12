◆オープン戦ソフトバンク０―１巨人（１２日・みずほペイペイドーム）巨人の泉口友汰内野手が１２日、オープン戦で５戦連続となる左前安打を放った。「２番・遊撃」で先発出場。３回２死の第２打席で先発・上沢の外角低めの変化球を捉え、中前に運んだ。６日からの関西、宇部、福岡遠征の６試合のうち４試合に出場し、１５打数７安打の好成績でフィニッシュ。１４日からは本拠・東京ドームで日本ハム戦が予定されている。