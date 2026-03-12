【新華社北京3月12日】中国台湾花蓮県で12日午後8時14分（日本時間同9時14分）、マグニチュード（M）5.3の地震があった。震源は北緯23.78度、東経121.55度で、深さは19キロ。中国地震ネットワークセンター（CENC）が発表した。