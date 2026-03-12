村岡桃佳【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック第7日の12日、アルペンスキーの女子大回転座位で村岡桃佳（29）＝トヨタ自動車＝が銀メダルを獲得した。個人通算11個目のメダルで、アルペンの大日方邦子を抜いて冬季の日本勢単独最多となった。幼少期に脊髄の病気により足が不自由となった村岡は、前回北京大会で3種目を制したエース。今大会はスーパー大回転の「銀」に続いて2度目の表彰台で、