「ネクストスター東日本・Ｓ３」（１２日、船橋）６番人気のメイクセンスが４角で内を突き直線で鮮やかに伸びて重賞初制覇。「第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２」（５月６日・園田）への優先出走権をゲットした。なお、南関東３場（船橋、川崎、浦和）持ち回りで行われる３歳スプリント重賞は、船橋勢が３連覇を果たした。２着に３番人気のデンテブリランテ、１番人気のアトレーヴフェイスは３着に敗れた。ライバル