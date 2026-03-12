自分が提案したことを夫が「絶対に嫌だ」と強く拒否したら、思わず「なんで？」と驚いてしまうかもしれませんね。今回の投稿者さんも旦那さんに対してモヤモヤしているようです。『夫が両親との旅行に行きたがりません』投稿者さん夫婦と実両親は、1泊旅行をするのが年1回の恒例行事になっています。しかし今年は旦那さんが「行きたくない」と言いだしました。投稿者さんとしては自分も義両親と旅行したくないので、旦那さんの気持