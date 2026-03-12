私はエマ（36）。小学生（1年、3年）の子ども2人を育てています。2ヶ月前に母が入院をし、とても不安な毎日を送っていますが夫のタケオミ（38）や子どもたちが協力してくれて、今はパートを半分ほどお休みして母の病院へ行っています。着替えなどはレンタルしているので、手がかかるのは下着類だけです。でも母はきっと心細いだろうと思います。なので、空いた時間があればできる限り病院に行って話し相手になってあげたいのです。