＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー開幕戦 マイナビカップ 最終日（2日間競技）◇12日◇大栄カントリー倶楽部（千葉）◇6279ヤード・パー72＞ ネクヒロ初出場のアマチュア・佐藤小洛が上がりの4連続バーディで大きくスコアを伸ばし、トータル5アンダーの2位タイに食い込んだ。昨年末に亡くなった尾崎将司さんが立ち上げたジャンボ尾崎ゴルフアカデミーの8期生。直接指導を受ける機会はなかったが「私はジャンボさんに守