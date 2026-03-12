明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆無くした物が見つかる暗示。今まで探した事のある場所をもう一度チェックしてみて。初心に返る事が出来る日なのです。B型の運勢……★★☆☆☆午前中はまずまずの運気。大事な用事は先に済ませておきましょう。午後からは運気が低迷し始め、気分が晴れないでしょう。O型の運勢……★★★★★心機一転、