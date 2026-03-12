おととし、新潟県五泉市の自宅で同居する当時66歳の妻の腹を複数回踏みつける暴行を加え、助骨を折るなどし、死亡させた罪に問われている男（68）。 裁判ではうつ病を患う中、認知症の妻を介護していた男の責任能力の有無が争点となっています。3月12日の裁判で、検察側は男が妻の死亡後も警察の捜査が入るまで暴行を加えたことを黙っているなど、自らの犯行を理解し、理性を保って行動していたと指摘。うつ病は軽症で、責任能力