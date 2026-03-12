まだ寒い日が続いていますが、受験生にとって一足早くサクラ咲く春が訪れました。3月12日、新潟県内の公立高校で一般入試の合格発表が行われ、合格した受験生が親や友人と喜びを分かち合っていました。 12日、県内80の公立高校で行われた一般入試の合格発表。新潟市中央区の新潟江南高校では…【藤森麻友アナウンサー】「午後2時の合格発表を前に、受験生や保護者が続々と集まってきました。会場からは期待や不安の声が聞こ