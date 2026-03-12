【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比07銭円高ドル安の1ドル＝158円84〜94銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1530〜40ドル、183円23〜33銭。中東情勢の緊迫化を受けて上昇傾向にある原油価格の動向を見極めようとの様子見ムードが強く、値動きは限られた。