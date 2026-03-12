新日本プロレス１２日高松大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」２回戦で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者の成田蓮（２８）が小島聡（５５）を下し準々決勝（１５日、山梨）に進出した。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」を率いる成田は、シングルトーナメントにもかかわらずドン・ファレ、チェーズ・オーエンズ、ディック東郷とともに入場。さも当然のように３人を試合に介入させ、数的優位の状況を築い