米１０年債利回りは４．２２４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（%） 米2年債 3.649（-0.004） 米10年債4.224（-0.006） 米30年債4.879（0.000） ドイツ2.946（+0.014） 英国4.739（+0.053） カナダ3.486（+0.002） 豪州4.952（+0.102） 日本2.178（+0.015） ※米債以外は10年物