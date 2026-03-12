◆オープン戦ソフトバンク０―１巨人（１２日・みずほペイペイドーム）巨人はドラフト３位ルーキーの山城京平投手（２２）＝亜大＝が先発。５回６６球３安打無失点と好投した。１４０キロ台中盤から後半の動く速球を操り、打者のタイミングを外した。阿部監督は「いいところが出たと思うのでね」と評価。開幕ローテ入りの可能性については「いい悩みが一つ増えたかなと思います」とうれしい悲鳴をあげた。