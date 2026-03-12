◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１２日・みずほペイペイ）巨人のボビー・ダルベック内野手が４試合ぶり安打となる決勝適時打を放った。両軍無得点の２回１死二塁、ソフトバンクの開幕投手・上沢の高め直球を捉える右前適時打。「いいボールをしっかりと見極めて、タイミングを合わせてというところを意識しました」。助っ人の１本で先制に成功。これが決勝点となった。オープン戦は８試合に出場し、打率は２割ちょうど。そ