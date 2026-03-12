この味、初めて！の朝おにぎり 朝ごはんやお弁当に、おにぎりを食べる人必見！ 今までになかった、斬新な具の組み合わせをご紹介します。定番の具のリピートに飽きてしまったら、ぜひ取り入れてみてください。 コンソメチーズと梅干し色がきれいな塩昆布&枝豆とろろこんぶ巻きで旨味がアップ卵とウインナーをおにぎりにイン焼肉のタレで香ばしおにぎりうまみ食材で味がまとまる 具材や調味料の組み合わせが新しい、おにぎり