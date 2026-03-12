◇大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）が西前頭２枚目・美ノ海（木瀬）を退け、４勝目を挙げた。立ち合いで相手に左前まわしを狙われたが、すぐに切って突き放し、左おっつけから上手を取って豪快なすくい投げ。「左を狙ってくると思ったので集中していた。体の反応が良かった」とうなずいた。前日４日目は初顔合わせの藤ノ川（伊勢ノ海）にはたき込まれ、金星を配給した。横綱初優勝に