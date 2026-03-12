3月、別府市内で車が標識の柱にぶつかる事故を起こしました。 この映像はドライブレコーダーで撮影された事故の瞬間を捉えたものです。 その後の捜査の結果、警察は酒気帯び運転の疑いなどで2人を逮捕しました。 ドライブレコーダーの映像 3月2日の別府市内。黒い車がゆっくりと交差点を右折した次の瞬間。標識の柱に衝突、その場で停止しました。 酒気帯び運転などの疑いで逮捕され