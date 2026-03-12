大分東警察署 大分県大分市住む50代の男性が約690万円をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害にあったことがわかりました。さらに、この男性は約822万円をだまし取られる架空料金請求詐欺にも遭っていて、合計の被害額は1500万円を超えるということです。 警察によりますと、2025年10月下旬、男性はフェイスブックで知り合った女性とLINEでのやり取りを始め、その人物から金の投資話を持ちかけられ、投資のLINEのグルー