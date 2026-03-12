フットサルバサジィ大分の話題です。リーグ戦を終えたチームは、14日から今シーズンの締めくくりとなる全日本フットサル選手権に臨みます。 この一戦に特別な思いを持って挑む指揮官がいます。 狩野新監督 フットサルの国内最高峰Fリーグでの戦いを3月1日に終えたバサジィ大分。リーグ戦では終盤で残留争いに巻き込まれ12チーム中8位でフィニッシュしました。 ただ、最終