豊後大野市の道の駅でマムシを使ったサイダーの販売が始まっています。 もともとは地域で盛んに養殖されていたというマムシ。サイダーはどのような味わいなのでしょうか？ マムシサイダー 豊後大野市清川町の道の駅きよかわで販売が始まったマムシサイダー。 粉末状に加工したマムシをサイダーの中に入れたもので1本330円で販売されています。 マムシサイダー