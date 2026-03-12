大分県由布市の国道で11日、軽乗用車がガードレールに衝突する事故があり車に乗っていた84歳の女性が亡くなりました。 事故があったのは由布市湯布院町川西の国道210号です。 ガードレールに衝突した車 警察によりますと、11日午後3時ごろ湯布院インター方面に向かっていた軽乗用車が道路左側のガードレールに衝突しました。 この事故で車に乗っていた市内に住む無