大分県中津市の県立工科短期大学校で12日卒業式が行われ、ものづくりを学んできた学生たちが晴れの日を迎えました。 機械、電気・電子、建築の3つの専門分野がある県立工科短期大学校では12日、48人が学び舎を巣立ちました。 県立工科短期大学校卒業式 式では、足立英二校長が代表者に卒業証書を手渡した後、林優那さんが答辞を述べました。 ◆卒業生代表建築システム系林優那さん「この学校で学んだことを自分