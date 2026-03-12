ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは１２日、アルペンスキー女子大回転（座位）が行われ、村岡桃佳（２９）（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得。この種目３連覇はならなかったが、通算メダル数を１１個に伸ばし、アルペンスキーの大日方邦子さんを上回り、冬季パラリンピックでは日本人単独最多となった。２回滑って合計タイムで競うこの種目。村岡は１回目に１分１５秒６６をマークして２位につけると、２回目も２番目とな