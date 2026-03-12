3月も中旬になり、各地で、早咲きの桜が見頃を迎えています。あたたかくなったり、一転、寒くなったり…。春物への衣替えのタイミングはいつがいいのでしょうか。「こんなに咲いていると思ってなかったので、ラッキーでした」見ごろを迎えているのは、香川県善通寺の「涅槃桜」。淡いピンク色の花が咲き誇り、ふんわりと、桜餅のような甘い香りがあたりを包みます。東京でも…記者「東京の新宿御苑です。桜が咲いています。たくさ