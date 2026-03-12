【北京＝照沼亮介】ロイター通信は１２日、中国政府が原油から精製されるガソリン、軽油、航空燃料の輸出を禁止したと報じた。米国とイスラエルによるイラン攻撃で原油の供給不安が起きており、国内需要を優先する。報道によると、１１日時点で中国の通関手続きを終えていなかった貨物に輸出禁止が適用されたという。中国産ガソリンなどの主な輸出先は東南アジアで、日本への影響は大きくないとみられる。中国は原油の７割を