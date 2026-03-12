中東情勢の悪化を受けて、オマーンの首都マスカットから12日（日本時間同）、退避を希望する邦人らを乗せた日本政府手配のチャーター機が羽田空港に向けて出発した。オマーンからのチャーター機は2便目。日本時間13日午前にも到着する見通し。外務省が発表した。マスカットには12日、アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビとドバイから、邦人ら31人が陸路で到着した。政府は13日も、サウジアラビアの首都リヤドからチャータ