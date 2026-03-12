三菱ケミカルと旭化成は１２日、岡山県倉敷市で共同運営するエチレン製造設備で減産を開始したと明らかにした。中東情勢の悪化で、原料となる原油由来のナフサが調達難となることを見込んだ対応だ。両社によると、減産は１１日から実施している。期間は未定で、減産規模は明らかにしていない。三菱ケミカルの担当者は「ナフサの調達減は避けられず、製造設備を停止させないため減産を決めた」と説明する。茨城県にある三菱ケ