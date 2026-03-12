2025年に結婚を発表した元乃木坂46の松村沙友理さん（33）が、第1子出産の喜びを明かしました。松村さんが登場したのはコンビニエンスストアの商品発表会。司会からお祝いされた松村さんは「ありがとうございます。さゆりんご、ママりんごになりました〜」と喜びのコメント。2025年12月に一般男性との結婚と妊娠を発表した松村さん。12日に自身のSNSで、第1子が生まれたことを報告しました。今回が、出産後初の公の場となった松村