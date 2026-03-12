これからよろしくね▶▶この作品を最初から読む恋に夢見るちょっとガサツな女子高生・茜。優しくてワガママを聞いてくれるスパダリ系彼氏との出会いを求めているなか、鬼モテスマートな幼馴染の雫にのせられて“どちらが先に惚れさせるか”という恋の駆け引きゲームをはじめることに！距離が近すぎて弟にしか思えなかった雫を意識し出した茜。雫を狙う女子高生・加賀美、茜のバイト先のイケメン御曹司・一ノ瀬の存在に、