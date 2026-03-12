行けない…▶▶この作品を最初から読むまだ離婚が成立していないーー。子どもが生まれる直前、大好きな彼と入籍する前日に告げられたのは、バタコさんをどん底に落とす事実でした。24歳で「バツイチ」のカバ夫くんと出会い、トントン拍子に結婚話が進んでいたバタコさん。しかし入籍前日に判明したのは、夫がまだ戸籍上の妻・パンナさんと離婚が成立していなかったことでした。臨月に、自分がサレ妻ならぬ「シタ側」だっ