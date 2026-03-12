12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比10円高の5万4230円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万4452.96円に対しては222.96円安。出来高は6774枚となっている。 TOPIX先物期近は3626ポイントと前日比8ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.85ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物