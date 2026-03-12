【ニューヨーク＝木瀬武、ワシントン＝坂本幸信】トランプ米政権は１１日、イラン攻撃に伴う原油の供給不安に対応するため、１億７２００万バレルの石油備蓄を放出すると発表した。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の加盟国が同日合意した計４億バレルの協調放出の一環。ただ、原油供給の要衝となっているホルムズ海峡の緊張は緩和しておらず、原油価格は高止まりしている。米国の放出は、来週から約１２０日間かけて実施する。ト