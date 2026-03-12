2025年10月、韓国で観光旅行中の日本人親子を乗せたタクシーが乗用車と衝突し、生後9カ月の女児が死亡した事故でソウル西部地検は12日、70代のタクシー運転手を在宅起訴したと明らかにしました。この事故は2025年10月、ソウル市で日本人親子が乗ったタクシーが対向車線にはみ出し乗用車と衝突したもので、20代の夫婦が重傷、意識不明だった生後9カ月の長女が事故から1カ月後に死亡しました。遺族の弁護士によると、タクシー運転手