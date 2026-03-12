宝塚歌劇団花組「蒼月抄（そうげつしょう）」新人公演が12日、兵庫・宝塚大劇場で上演され、入団6年目106期生の鏡星珠（かがみ・せいじゅ）が初の主演を射止めた。相手役は翠笙芹南（すいしょう・せりな）が務めた。同作は熊倉飛鳥氏作・演出。新人公演担当は菅谷元氏。鏡は平家の総大将平知盛が壇ノ浦に散っていくまでの姿を、翠笙は妻の明子を演じた。終演後のカーテンコールでは「新人公演という一度きりの公演を、無事上演させ