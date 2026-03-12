アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の冠ラジオ番組「ＳＫＥ４８１＋１は２じゃないよ！」（ＴＯＫＡＩＲＡＤＩＯ・月曜〜金曜２１時４５分〜２１時５５分）が１２日の放送で４０００回目を迎えた。女性アイドルグループのラジオ番組が放送４０００回を記録するのは史上初となる。ＳＫＥ４８のメンバー２人が日替わりでトークを繰り広げるこの番組は２０１０年１１月９日にスタート。第１回放送では当時１３歳だった松井珠理