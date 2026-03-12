ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会は国内最高峰のモータースポーツである「全日本スーパーフォーミュラ選手権（ＳＵＰＥＲＦＯＲＭＵＬＡ）」とパートナーシップを締結。１２日には東京・六本木のＳＩＸＷＡＫＥＲＯＰＰＯＮＧＩでコラボイベントが開催された。「ＳＵＰＥＲＦＯＭＵＬＡ×ＢＯＡＴＲＡＣＥスペシャルトークショー」にはレーシングドライバーの阪口晴南（２６）、笹原右京（２９）とボートレーサーの毒島誠（４２）