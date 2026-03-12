◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着馬までに皐月賞優先出走権）１〜３着馬に優先出走権が与えられる皐月賞トライアルはひと筋縄ではいかない。９年連続で単勝１０倍以上が３着以内に少なくとも一頭入っており、穴馬を探したい。前走の着順は重要なファクターで、前走４着以内が過去１０年の馬券対象３０頭のうち２８頭を占め、残す２頭はＧ１ホープフルＳ２けた着順からの反撃。