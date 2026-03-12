１０日、チリの首都サンティアゴで、大統領就任を翌日に控えたホセアントニオ・カスト氏（右）と握手を交わす倪虹氏。（サンティアゴ＝新華社記者／周佳誼）【新華社サンティアゴ3月12日】中国の倪虹（げい・こう）住宅・都市農村建設部長は11日、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の特使として、チリ政府の招きに応じ、同国の国会があるバルパライソで大統領就任式に出席した。