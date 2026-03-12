◇ボクシング日本ミドル級王座決定戦10回戦竹迫司登（ワールドスポーツ）《○判定●》酒井幹生（角海老宝石）（2026年3月12日東京・後楽園ホール）元日本、東洋太平洋ミドル級王者で日本同級1位の竹迫司登（34＝ワールドスポーツ）が同級3位・酒井幹生（32＝角海老宝石）を3―0判定で下し、日本王座返り咲きを果たした。序盤から近距離で打ち合いを展開し、3回には強烈な右ストレートを浴びせた竹迫だったが、5回終了時