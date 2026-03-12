自死遺族支援弁護団は14日正午から15日正午まで、残された家族を対象とした弁護士による無料法律相談を実施する。電話とLINE（ライン）で24時間受け付ける。電話は050（5526）1044、ラインIDは「＠540ifphl」。弁護団所属の約10人が24時間態勢で応対する。警察庁の統計（暫定値）によると、2025年の自殺者数は約1万9千人で、近年は減少傾向にあるが、弁護団への相談件数は逆に増えているという。弁護団は10年12月に結成した