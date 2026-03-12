マンチェスター・シティでプレイするベルギー代表FWジェレミー・ドクはレアル・マドリードとの2ndレグへすでに闘志を燃やしている。シティはレアルの本拠地サンティアゴ・ベルナベウで行われたCLラウンド16・1stレグで0-3の大敗を喫した。前半だけでフェデリコ・バルベルデにハットトリックを許し、その後は挽回することもできないまま1stレグを終えた。この日フル出場したドクはクラブの公式サイトにて、次のように試合を振り返っ