¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÀ»µ²Ëâ?¡×¤Î¥®¥¿¡¼¤Ç¡Ö¥¸¥§¥¤¥ëÂç¶¶Âå´±¡×¤³¤ÈÂç¶¶Î´»Ö¡Ê60¡Ë¤¬ÀÔ¿ñ¤È¿À·Ðº¬¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë·ÛÄÇÄÇ´ÖÈÄ¤ÎÀÚ½ü¤È¡¢ÉÔ°ÂÄêÀÔÄÇ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò12Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¼ê½Ñ¤ÏÌµ»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¡Ö»ä¡¢Âç¶¶Î´»Ö¤Ï²áµî¤ÎÅÙ¡¹¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤«¤é¡¢·Û¿ñ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£·Û¿ñ¾É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÆÃ¤Ë¾É¾õ¤¬°­²½¤·¡¢º¸