◇大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）西前頭９枚目・玉鷲（片男波）が初白星を挙げた。東同８枚目・宇良（木瀬）にもろ手で当たり、突っ張って前進。そのまま３秒４で突き出した。初日からの連敗を４で止め「止まったら向こう有利になる。自分の相撲を取れて、今日はいい仕事をしたと思う」と納得の表情だった。前日４日目に幕内出場回数で旭天鵬を抜いて歴代単独１位となった。快挙を達成した場所で白星が