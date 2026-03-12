女優前田敦子（34）が12日、都内で行われた米映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」（20日公開）ジャパンプレミアに登場し、デコルテ全開の大胆ドレス姿を披露した。バディでの活躍も見どころのひとつ。自身にとっての最高のバディについて質問を受けると「一人息子ですね」とにっこり。「ぜひ映画館に一緒に行きたい。子どもも楽しめそうで、喜ぶと思います」と話した。