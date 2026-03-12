2025年のレディスプレリュード（大井・Jpn2）を制したビヨンドザヴァレー（牝6・栗東・橋口慎介厩舎）が、3月12日付で競走馬登録を抹消した。今後は繁殖馬となる予定だが、繋養先は未定となっている。【レディスプレリュード】大激戦のゴール前！初ダート・ビヨンドザヴァレーが大外から差し切る交流重賞で活躍ビヨンドザヴァレーは父イスラボニータ、母リリーオブザヴァレーという血統。JRAでは20戦4勝を挙げ、獲得賞金は1億2