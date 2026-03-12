【モデルプレス＝2026/03/12】Kis-My-Ft2の宮田俊哉が3月17日、都内で行われた映画「私がビーバーになる時」もふもふビーバーパーティーに、芳根京子、小手伸也、大地真央、渡部篤郎、かなで（3時のヒロイン）、PUFFYとともに出席。メンバとのエピソードを明かした。【写真】ディズニー日本版声優のSTARTOアイドル、貴重な手形披露◆宮田俊哉、サインは玉森裕太の“そば”にサンフランシスコのピクサースタジオを訪れたという宮田