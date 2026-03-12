ボートレース大村の開設73周年記念「G1海の王者決定戦」は12日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、13日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。なお5日目は強い向かい風の影響で終日、安定板を装着。5〜8Rは周回展示が2周から1周、レースは3周から2周に短縮された。準優勝戦は11Rで波乱が起こった。定松勇樹（24＝佐賀）が2コースから鋭く差し抜けて、ファイナルの絶好枠を狙った新田雄史を撃破。今年すでにG1を2度